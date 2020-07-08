2020/07/08 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المراصد تسجل هزة أرضية قرب الحدود العراقية بغداد – فائز جواد سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية امس.وقالت في تقرير بشأن الهزة ان (المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت امس الثلاثاء عند الساعة 11:52:25 بالتوقيت المحلي حدوث […]

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