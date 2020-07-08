2020/07/08 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت مديرية المرور العامة، قرارا بمنع قيادة الدراجات النارية من قبل شخصين.وقالت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “يمنع منعا باتا قيادة الدراجة النارية ذات العجلتين في حال استقلالها من قبل شخصين”.وبينت انه “يعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية ويتم فرض غرامة مالية مقدارها (100) الف دينار إسنادا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اغتيال الهاشمي.. المرور تتحرك بقرار ضد “الدراجات”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اغتيال الهاشمي.. المرور تتحرك بقرار ضد “الدراجات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).