وفاة الدكتور محمد القرعاوي في كربلاء متأثرا باصابته بكورونا

2020/07/08 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اكد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء، اليوم الأربعاء، بوفاة الدكتور محمد القرعاوي متأثرا باصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن “الدكتور محمد القرعاوي اختصاص الجملة العصبية والشهير في كربلاء توفي صباح اليوم في حميات مدينة الامام الحسين الطبية متأثرا باصابته بفيروس كورونا”.وأضاف المصدر، أن “القرعاوي اصيب قبل اكثر من 30 يوما، واخذت مضاعفات […]

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