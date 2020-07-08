وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون: عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قانونية

2020/07/08 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قانونية.

وقال مسؤول في الوزارة، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات إرهابية تستهدف مصالح أميركية، ودول أخرى، قبل عملية استهدافه، مشيرا إلى أن مقتل سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة، وتقويض يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار.

وفي الثالث من يناير، اغتالت طائرة أمريكية مسيرة، زعيم فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، وعدداً من المرافقين لهما، بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

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