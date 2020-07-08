مقتدى الصدر: الاغتيال الوقح للأخ الشهيد هشام الهاشمي لا يجب أن يمر بلا عقاب

2020/07/08 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، حادثة اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي بالوقح.

وقال الصدر، في تغريدة له، إن الاغتيال الوقح للأخ الشهيد هشام الهاشمي لا يجب أن يمر بلا عقاب، وأضاف حذار من جر البلد الى وحل العنف، مشددا أن العراق بحاجة الى السلام، وشدد الصدر لتعلموا أن اغتياله لن يكون تكميما لأصوات الحق.

جدير بالذكر ان المغدور هشام الهاشمي البالغ من العمر سبعة واربعين عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات إستراتيجية عديدة.

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