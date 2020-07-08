رونالدو يعادل رقم ميسي

2020/07/08 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مهاجم يوفنتوس، النجم كريستيانو رونالدو، هدفًا في شباك ميلان، ، على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الإيطالي.

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