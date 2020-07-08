المرور تصدر قرارا متشددا بشأن قيادة الدراجات النارية

2020/07/08 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، قرارا متشددا بشأن الدراجات النارية.وقال إعلام مديرية المرور، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مديرية المرور العامة اصدرت بيان رقم(6) لسنــة 2020 والذي ينص على يمنع منعا باتا قيادة الدراجة النارية ذات العجلتين في حال استقلالها من قبل شخصين”.واضافت أن “البيان يتضمن معاقبة المخالف بحجز […]

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