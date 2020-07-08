محاكمة رئيس دولة سابق منح أمير قطر جزيرة

2020/07/08 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم أمام البرلمان لتقديم شهادته عن “أفعال قد تشكّل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين”، ومنها منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق، وذلك وفق ما نشرته وكالة روسيا اليوم.يأتي هذا بعدما فتحت لجنة التحقيق البرلمانية، الثلاثاء الماضي، ملف منح الرئيس السابق إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر […]

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