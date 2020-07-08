2020/07/08 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ما عزز المخاوف بشأن فائض المعروض.وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.3% إلى 42.97 دولار للبرميل.كما انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.3% أيضا إلى 40.51 دولار للبرميل.وكشفت بيانات معهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تتراجع بعد زيادة مخزونات الخام الامريكي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تتراجع بعد زيادة مخزونات الخام الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).