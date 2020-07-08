بعد اغتيال الهاشمي.. قرار من المرور حول الدراجات النارية

2020/07/08 | 11:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقررت مديرية المرور العامة، منع قيادة الدراجة النارية ذات العجلتين في حال استقلالها من قبل شخصين.

قالت المديرية في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المرور العامة تصدر بيان رقم(6) لسنــة 2020، والذي ينص على أن يمنع منعًا باتًا قيادة الدراجة النارية ذات العجلتين في حال استقلالها من قبل شخصين".

أضاف البيان "يعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية ويتم فرض غرامة مالية مقدارها (100) ألف دينار إسنادًا لأحكام المادة (25/ثانيًا/أ)".

كانت وزارة الداخلية أصدرت في 7 تموز/يوليو توجيهات لكل مفارزها ونقاط التفتيش التابعة لها تقضي بـ"تفتيش سائقي الدراجات خاصة إذا كانوا شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجة إذا كانوا حاملين للسلاح، كما أن توجيهات الوزارة لقطعاتها قد منعت المنتسبين من ركوب الدراجات والتوجه بها إلى مقرات العمل وهم حاملين السلاح".

كان مسلحون يستقلون دراجتين ناريتين هاجموا في 6 تموز/يوليو، الخبير الأمني والباحث السياسي هشام الهاشمي قرب منزله، في منطقة زيونة شرقي العاصمة، وفتحوا النار باتجاهه ليردوه قتيلًا.

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