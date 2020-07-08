الجمعيات الفلاحية: صرف مستحقات الفلاحين الإسبوع المقبل

2020/07/08 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت الجمعيات الفلاحية، الاربعاء، اطلاق وزارة المالية جزء من مستحقات الفلاحين.

وقال المكتب الاعلامي للجمعيات الفلاحية في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة المالية اطلقت 253 مليار دينار من مستحقات الفلاحين".

وأضاف البيان أنه "سيتم البدء بتوزيعها الاسبوع القادم".

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