الصناعات الخفيفة: قادرون على سد حاجة السوق من الاجهزة المنزلية

2020/07/08 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة الصناعات الخفيفة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عن تصنيع أجهزة منزلية تحمل «ماركة عشتار»، وبينما أكدت إمكانية تأمين حاجة السوق المحلية، دعت الحكومة الى تقديم الدعم لها.

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