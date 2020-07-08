إصابة مدرب منتخب الناشئين عماد محمد بكورونا مع عائلته

2020/07/08 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب اللاعب الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين عماد محمد مع عائلته بفيروس كورونا.

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