رئيس كتلة: نسبة انجاز الكاظمي لبرنامجه الاصلاحي صفر بالمئة

2020/07/08 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الأربعاء، ان رئيس الوزراء لم يتقدم خطوة الى الامام في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، معتبرا أن نسبة الإنجاز في البرنامج الإصلاحي بلغت صفر%.وقال الخالدي في تصريح، إن “نسبة ما حققه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من برنامجه الاصلاحي صفر % وخاصة في مجال استرداد الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد”.[…]

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