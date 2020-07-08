2020/07/08 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اللاعب الدولي السابق عماد محمد وعائلته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اللاعب الدولي السابق عماد محمد وعائلته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).