ابتكار جديد.. علماء يكشفون الستار عن جهاز يقتل كورونا في الهواء

2020/07/08 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن باحثون في جامعة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن ابتكار مكيف، يقولون إنه قادر على “التقاط جزئيات فيروس كورونا المتطايرة في الهواء، وقتلها فورا”.وحسب موقع “ميديكل إكسبرس” العلمي، “شارك في تطوير مكيف الهواء، باحثون من الجامعة بقيادة مدير مركز الموصلية الفائقة فيها زيفنغ رين، إلى جانب منذر حوراني، الرئيس التنفيذي لشركة […]

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