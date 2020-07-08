صدمة غير متوقعة.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والشرطة تكشف التفاصيل

2020/07/08 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية في مصر تفاصيل واقعة إقدام الممثلة الشابة عبير بيبرس، على قتل زوجها بقطعة زجاج فى مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية بنطاق دائرة القسم.وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أقدمت على جريمتها بسبب ضرب الضحية المتكرر لها قائلة: “كان بيستفزني ويضربني وهو عايش كل يوم على أي […]

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