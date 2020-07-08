تصعيد بالاحتجاجات قرب حقل نفطي عراقي يُعد ثالث أكبر احتياطي بالعالم

2020/07/08 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هدد متظاهرون قرب أحد الحقول النفطية في محافظة البصرة، يوم الاربعاء، بتصعيد كبير في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المواطنين جددوا قرب مدخل حقل مجنون النفطي مظاهرتهم مهددين باستمرار اضرابهم وغلق الطريق المؤدي الى الشركات النفطية في حال عدم الاستجابة لمطالبة المتعلقة بتوفير فرص عمل لهم كونهم قريبين من اماكن الشركات النفطية".

وحقل "مجنون" جنوبي العراق، ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة من قبل وزارة النفط العراقية 12.6 مليار برميل.

وقال احد المتظاهرين ويدعى ابو ليث لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين سيقومون بقطع الطريق بشكل نهائي من خلال وضع اليات لقطع الطريق ومنع مرور اي موظف الى الشركات النفطية لحين توفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية شمال محافظة البصرة في حين نصب بعض المتظاهرين سرادق خاصة لبدء اعتصام مفتوح" .

وكانت مجموعة من المتظاهرين النفطي قد قاموا يوم امس وقرب حقل مجنون بقطع الطريق المؤدي الى الشركات النفطية شمال محافظة البصرة ورغم تدخل القولت الأمنية لفتح الطريق فانه لم يمنع المتظاهرين من قطع الطريق ونصب سرادق واغلاق الطريق بالمركبات والإطارات.

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