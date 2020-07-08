خدمات سيئة ’’وتواطؤ’’ مكشوف.. غضب في العراق بسبب التوجه لتجديد رخص شركات الاتصالات

2020/07/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أثار توجه مجلس الوزراء لتجديد رخص شبكات الاتصال في العراق، غضباً عارماً على المستوى الشعبي والبرلم...





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