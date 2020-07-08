لاول مرة في ديالى.. ناحية تشكل هيئة راي” شعبية” لمتابعة ملف الخدمات وشكاوي الاهالي

2020/07/08 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن تشكيل هيئة راي شعبية لاول مرة في الناحية.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة( 30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” عقد اجتماعا موسعا مع وجهاء ونخب ابي صيدا لدراسة جملة من الملفات الهامة وجرى الاتفاق على تشكيل هيئة راي شعبية من الشخصيات […]

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