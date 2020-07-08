اغتيال هشام الهاشمي رسالة لرئيس الوزراء العراقي؟

2020/07/08 | 12:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهتمت الصحف اليوم باغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قبل يومين، وبعودة خدمة الكهرباء تدريجيا إلى لبنان وزيارة الرئيس المكسيكي للولايات المتحدة، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا ينتشر بسرعة وأنه ما يزال بيننا.

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