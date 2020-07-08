خلية الأزمة النيابية: العراق دخل مرحلة تفشي كورونا

2020/07/08 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة النيابية العراقية، الدخول في مرحلة تفشي وباء كورونا، فيما اشارت الى ان هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة....

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