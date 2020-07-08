وزير خارجية العراق يوجه رسالة إلى نظرائه الأوروبيين

2020/07/08 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين يحثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق ضمن قا...

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