2020/07/08 | 12:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: التربية توافق على افتتاح مراكز امتحانية لطلبة السادس الاعدادي في مدن الفجر والبطحاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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