الذهب يرتفع مع استقرار الدولار في أسواق كوردستان

2020/07/08 | 12:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي سجل فيه الدولار استقراراً

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