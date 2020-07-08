النفط يتراجع مجدداً وسط شكوك بتعافي الطلب على الوقود

2020/07/08 | 12:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي - صورة ارشيفية

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