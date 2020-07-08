نحن بحاجة لمساعدة

2020/07/08 | 12:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف الجنرال البحري كينيث ماكينزي، عن قرار عراقي مرتقب لبقاء القوات الاميركية في العراق، وبينما اشاد بخطوة الكاظمي بعملية الدورة، أكد ان الكاظمي يحتاج للمساعدة.

وقال ماكينزي بشأن الكاظمي انه لقد اتخذ خطوات مهمة لمواجهة الميليشيات ذات الصلة بإيران التي استهدفت القوات الأميركية، مضي...

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