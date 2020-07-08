خبير اقتصادي “للعهد نيوز”: الموازنة الشهرية تنجح لكن بشروط

2020/07/08 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الخبير الاقتصادي، ملاذ الامين على مقترحات اعتماد الموازنة الشهرية في ادارة البلد للمرحلة المقبلة في ظل انخفاض اسعار النفط.وقال الامين “للعهد نيوز”، انه يمكن نجاح هذه الموازنة، لكن بشرط، أن يرتبط بإستراتيجية بعيدة المدى، مثلا ان تكون موازنة شهر تموز تتضمن الاستثمار في موقع (س) رغم وجود مواقع اخرى مثل (ص) و (ع) […]

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