الصناعة: لدينا امكانية لسد حاجة السوق وبدأنا بتصنيع “ماركة عشتار”

2020/07/08 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة الصناعات الخفيفة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عن تصنيع أجهزة منزلية تحمل «ماركة عشتار»، وبينما أكدت إمكانية تأمين حاجة السوق المحلية، دعت الحكومة الى تقديم الدعم لها.وقال مدير الشركة المستثمرة لشركة الصناعات الخفيفة التابعة للوزارة، وليد جبر سلمان، في تصريح إن «الشركة وضمن حملة (صنع في العراق) تمكنت من إدخال خطوط إنتاجية جديدة […]

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