العراق من عنف الدولة الى عنف المليشيات والمواطن هو الضحية

2020/07/08 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ليندا منوحين عبد العزيز هزني صباح اليوم نبأ اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي وتاسف بالغ الاسف على هدر روحه الطاهرة.انا عراقية المولد اعيش في اسرائيل منذ 1971، بعيدة عن...أكمل القراءة ←

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