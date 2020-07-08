2020/07/08 | 12:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرفض ادراجه ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرفض ادراجه ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرفض ادراجه ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).