2020/07/08 | 12:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط اربع حاويات تحتوي ادوية بشرية مخالفة للشروط ومواد غذائية منتهية الصلاحية في منفذ ام قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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