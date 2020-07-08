أنقذوا العراق من الصفويين وحلفائهم

2020/07/08 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رفعت الزبيدي هل نحتاج الى عناوين مُستفزّة ونحن ندعوا الى المشروع الوطني للتغيير في العراق؟ ماذا نحتاج بعد كل مرحلة من القمع والاغتيالات بكواتم صوت الحرية؟ أيّها السادة من آمن...أكمل القراءة ←

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