خبيرة روسية تكشف عن المواد الغذائية الضارة للجسم

2020/07/08 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الدكتورة أولغا ديكر، خبيرة التغذية الروسية، المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي لتجنب المشكلات الصحية التي تسببها.ووفقا للخبيرة، يجب قبل كل شيء التخلي عن تناول المواد الخالية من الدسم.لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والنشاء والسكر وبدائل السكر، التي تزيد من سعراتها الحرارية كثيرا.وتنصح بتناول مواد غذائية فيها […]

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