2020/07/08 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الأربعاء، معالجة 25 عبوة ناسفة في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “نداء ورد إلى خبراء مديرية مكافحة المتفجرات يفيد بوجود أجسام غريبة في محافظة كركوك قضاء الرشاد قرب قرية نوفل”.وأضاف، أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى […]

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