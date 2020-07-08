كورونا في روسيا.. 173 وفاة و6562 إصابة جديدة والحصيلة تتجاوز 700 ألف

2020/07/08 | 12:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 173 حالة وفاة و6562 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة 700792 حالة، منها 10667 حالة وفاة.وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا طفيفا للإصابات وانخفاضا للوفيات مقارنة مع نتيجة أمس (6369 إصابة و198 وفاة).وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد المتعافين من المرض زاد بواقع 8631 ليبلغ 472511، فيما تبقى هناك أكثر من 217 ألف حالة نشطة.وأشار البيان إلى أن 27,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.وشهدت العاصمة موسكو استقرارا في معدل الإصابات الجديدة الذي بلغ 621 حالة، مع ارتفاع الوفيات من 24 أمس إلى 28 اليوم، لتصل بذلك حصيلة الحالات إلى 226795، منها 4027 حالة وفاة و160913 حالة شفاء.وتبقى بين مناطق البلاد الأكثر تضررا بالوباء مقاطعة موسكو (59716 إصابة و970 وفاة) ومدينة بطرسبورغ (26389 إصابة و1484 وفاة).

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