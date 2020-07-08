نائبة تطالب بإلغاء عقد محطة الدورة الحرارية كونه احد ملفات الفساد

2020/07/08 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف وزير الكهرباء بإلغاء عقد محطة الدورة الحرارية وعدم السماح بتمرير عقد محطة بيجي مع شركتي سيمنس وأوراسكوم، داعية إلى تطهير الوزارة من الفاسدين الذين باتت الصحف الأجنبية تتحدث عن فسادهم.وقالت نصيف اليوم :” ان عقد محطة الدورة الحرارية هو أحد ملفات الفساد التي تم استكمال إبرامها في عهد الوزير السابق […]

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