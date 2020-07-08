تحديد سن التقاعد للقضاة وأثره في بناء المؤسسات القضائية

2020/07/08 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي غالب عامر الغريباوي رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية / رئيس جمعية القضاء العراقي إن العلاقة بين الموظف و عمله الوظيفي ليست علاقة أبديه وهي لا تنتهي بطريق واحد وهو الوفاة بل أن الاصل فيها أن تنقضي بطرق أخرى منها توقف الموظف عن شغل الوظيفة العامة عند بلوغ سن معينة وهذا ما يطلق عليه […]

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