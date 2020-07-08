هل يُنهي المؤتمر المشترك الانقسام بين فتح و حماس ؟

2020/07/08 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ سامي مراد-رام الله/..تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة عن قلق متزايد لدى كل من السلطة الفلسطينية و حماس من تبعات المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في الثاني من تموز/يوليو و الذي كان أمين سر اللجنة المركزية ، جبريل الرجوب، ممثلا فيه عن فتح فيما كان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري ممثلا لحركة المقاومة الإسلامية.[…]

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