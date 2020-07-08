2020/07/08 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أبدت اللجنة المالية النيابية ، الاربعاء، امتعاضها الشديد من الحكومة لعدم إرسال موازنة ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب ، مبينا أن عدم إجابة الحكومة على مجلس النواب يثير تساؤلات دستورية.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “تستغرب من عدم إجابة الحكومة بشان إرسال الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠ إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية “ممتعضة” من الحكومة لعدم ارسالها الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية “ممتعضة” من الحكومة لعدم ارسالها الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).