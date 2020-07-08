شاهد: كارثة طبيعية تضرب مدينة ووهان الصينية “معقل فيروس كورونا”

2020/07/08 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رفعت مدينة ووهان الصينية خطة الاستجابة الطارئة للفيضانات إلى المستوى الثاني من الثالث، بعد هطول الأمطار وهبوب العواصف الرعدية في مناطق مختلفة من المدينة يوم الاثنين.وغمرت المياه الشوارع والمتاجر جراء الكارثة، فيما شقّت السيارات طريقها بصعوبة.وتعاني الصين منذ أسابيع من أمطار موسمية غزيرة وعواصف رعدية ألحقت الدمار في الجزء الجنوبي […]

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