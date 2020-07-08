القبض على قيادي داعشي في الدبس وعلى احد اعضاء منظومته الاستخبارية

2020/07/08 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاجهزة الامنية القبض على ما يسمى الإداري لقضاء الدبس ولاية كركوك وعلى احد عناصر ما يسمى المنظومة الاستخبارية لداعش بنينوى.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات انه بعملية استباقية استخباراتية دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش […]

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