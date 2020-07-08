دراسة: المجال المغناطيسي للأرض أكثر تقلبا 10 مرات

2020/07/08 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة أجراها باحثون من بريطانيا والولايات المتحدة أن المجال المغناطيسي للأرض، الذي يوفر الحماية من التوهجات الشمسية المدمرة، قد يغير اتجاهه 10 مرات أسرع مما اعتُقد سابقا.وتسلط الدراسة الضوء على الحديد السائل الذي يتدفق على مسافة 2000 ميل تقريبا تحت سطح الأرض، وكيف يؤثر على حركة المجال المغناطيسي للأرض.ويخلق القلب المعدني المنصهر للأرض تيارات […]

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