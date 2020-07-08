الديمقراطيون يسعون لمنع بناء قواعد والسيطرة على نفط العراق وسوريا

2020/07/08 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي حظرًا على إنفاق ميزانية الدفاع لعام 2021 على قيام الجيش الأمريكي بالسيطرة على منشآت النفط في سوريا والعراق ، وفقًا لقانون تمويل الدفاع للسنة المالية 2021.ونقلت وكالة سبوتنك الروسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وثيقة نشرت بشان تشريع هذا القانون والتي تقول ” لا […]

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