محافظ بغداد يوجه الأجهزة الأمنية بمتابعة المخالفين من أصحاب المولدات

2020/07/08 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الأربعاء (08 تموز 2020)، الأجهزة الأمنية، بمتابعة المخالفين من أ...





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