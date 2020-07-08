الصحة العالمية: إصابات كورونا تضاعفت عن ما كان يُسجل يومياً في أيار الماضي

2020/07/08 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، مستمر بالارتفاع، مشيرة إلى أن الزيادات ليست مجرد نتيجة للاختبارات.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في تصريح صحفي، إن "ما يثير القلق هو حقيقة أن أعداد الإصابات تتزايد يوماً بعد يوم".

وأضاف رايان: "خلال شهري نيسان وأيار الماضيين، كنا نتعامل مع 100 ألف حالة في اليوم.



واليوم نتعامل مع 200 ألف حالة في اليوم، وهذا ليس نتيجة اختبار"، منوهاً: "هذا الوباء يتفشى بوتيرة متسارعة".

وأوضح، أن "الارتفاع في عدد الحالات قد حدث في نفس الوقت الذي ظل فيه معدل وفيات كوفيد-19 العالمي ثابتاً، ما يشير إلى أن الأطباء والممرضات في الخطوط الأمامية قد يعالجون المرضى في وقت مبكر وينقذون المزيد من الأرواح".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك اليوم 11.4 مليون حالة إصابة بـ "كوفيد-19"، وأكثر من 535 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم جراء الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "تفشي المرض يتسارع ومن الواضح أننا لم نصل إلى ذروة الوباء".

وأضاف: "بينما يبدو أن عدد الوفيات قد استقر على الصعيد العالمي، حققت بعض الدول في الواقع تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات، في حين أن الوفيات بدول أخرى لا تزال ترتفع".

وأوضح أن الدول، التي أحرزت تقدماً في الحد من الوفيات، قد نفذت إجراءات موجهة نحو الفئات الأكثر ضعفاً، على سبيل المثال أولئك الذين يعيشون في مرافق رعاية صحية.

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بغداد اليوم-واسط

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الأربعاء (08 تموز 2020)، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر إعلام الدائرة في منشور عبر صفحتهم على الـ "فيس بوك"، أن "144 إصابة جدي

بغداد اليوم- السليمانية

اكدت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، الأربعاء (8 تموز 2020) ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة يتجه نحو الافضل، بعد ارتفاع نسبة الاصابات خلال الفترة الماضية.

وقال نائب مدير الصحة عبدالله أحمد، في بيان ت

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر في دائرة صحة محافظة ديالى، الاربعاء، بالموقف الوبائي العام لفيروس كورونا بعد مرور 4 أشهر على تسجيل أول إصابة بالفيروس التاجي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الإصابات التراكمي بلغ 1807 إصابا

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