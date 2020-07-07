تشكيلة برشلونة المتوقعة لديربي كتالونيا.. وجريزمان قد يتغير مركزه مجدداً

2020/07/08 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف برشلونة جاره اللدود إسبانيول في مباراة ديربي كتالونيا ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما يتذيل إسبانيول الليغا برصيد 24 نقطة.

يسعى البرسا لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التتويج بالليجا، على أمل تعثر ريال مدريد في مبارياته الأربع المتبقية.

ومن المنتظر أن يستمر المدرب كيكي سيتين في تطبيق خطة مباراة فياريال، حيث تألق جريزمان في عمق الملعب، وترك الطرف لجوردي ألبا.

ويأمل جريزمان ولويس سواريز في الاستفادة مجددا من تمريرات ليو ميسي السحرية، حيث بات الأرجنتيني على بعد أسيست واحد من رقم تشافي التاريخي، بعدما حطم رقمه الشخصي.

وسيتواجد سيرجي روبيرتو وأرتورو فيدال مع سيرجيو بوسكيتس في وسط الملعب، للمباراة الثانية على التوالي.

وتشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول هو كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليه، ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، فيدال، روبيرتو

الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان

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بغداد اليوم/ متابعة

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ويمتلك ريال مدريد أحد أفضل المدارس ا

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وفيما يلي نص الرسالة:

٧/٧/٢٠٢٠

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