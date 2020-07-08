قطاع الانترنت والاتصالات “يتنفس” أخيرًا بعد سنوات من “تقييد قدراته” بخلافات الوزارة والهيئة.. الجيل الرابع قادم!

2020/07/08 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت شركات الاتصال والانترنت في العراق “تتنفس” تدريجيًا وبما يتيح لها تقديم خدمة جيدة، بعد ان كانت صلاحياتها وقدراتها “مقيدة” باجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات السابقة، وخلافاتهم المستمرة.وتتطلع شركات الاتصال والانترنت والمواطنون العراقيون، لمرحلة جديدة في ملف الانترنت وخدمات الاتصال، بالتزامن مع الحراك الذي يقوده وزير الاتصالات الجديد اركان شهاب […]

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