شرطة نينوى تعلن القبض على ستة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة

2020/07/08 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، اليوم الاربعاء، ان مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على اوامر قبض صادرة عن القضاء وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري، تمكنت من القاء القبض على (ستة) متهمين من الذين يتعاطون ويروجون لبيع حبوب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة ، وقد تم اتخاذ […]

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