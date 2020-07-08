2020/07/08 | 13:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي في ذي قار يؤكد نقل اكثر من 300 متوفي من كورونا لمقبرة وادي السلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي في ذي قار يؤكد نقل اكثر من 300 متوفي من كورونا لمقبرة وادي السلام) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي في ذي قار يؤكد نقل اكثر من 300 متوفي من كورونا لمقبرة وادي السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).